قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن سلوك رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيؤدي إلى تدمير بلاده.

وأكد مدفيديف، أنه لا يشعر بخيبة أمل من زيلينسكي، لأنه يفعل بالضبط ما كان يجب أن يفعله أي شخص بمستوى إعداده ومدى ملاءمته المهنية لمنصب الرئيس، لكن هذا سيؤدي في النهاية إلى تدمير أوكرانيا.

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وأضاف مدفيديف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرئيسية: "لم يخب أملي في زيلينسكي. لم يخب ظني به بأي شكل من الأشكال. أعتقد أنه يفعل بالضبط ما كان يجب أن يفعله أي شخص بمستوى إعداده وبمستوى ملاءمته المهنية لمنصب رئيس أوكرانيا. ولسوء حظه، ربما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تدمير أوكرانيا نفسها".

المصدر: نوفوستي