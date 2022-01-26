تحذير من تكرار سيناريو "الهجمات الكيميائية في سوريا" بأوكرانيا وسط التوتر مع روسيا

اعتبر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين، أن الحكومة الأوكرانية قد تعد استفزازا بهجمات كيميائية تمثيلية في المنطقة مماثلة لتلك التي حدثت بسوريا.

وقال بوشيلين، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، الأربعاء: "اتهمتنا أوكرانيا بوقوع تسرب المواد الكيميائية في غورلوفكا، نربط ذلك بإمكانية تدبير هجمات كيميائية تمثيلية مثلما حدث في سوريا".

وأضاف بوشيلين: "ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم يؤكدوا حدوث التسرب، لهذا السبب نأمل في ألا تستغل كييف هذا السيناريو".

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية في البلاد.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: "إزفيستيا" + وكالات