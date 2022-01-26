بالفيديو.. ترامب يلقب نفسه بـ"الرئيس الأمريكي القادم"!

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حوار خاص تداولت وسائل إعلام تسجيله، عن أتم قناعته بأنه سيعود إلى الحكم بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

ويظهر هذا الفيديو الذي جرى تداوله اليوم الأربعاء على نطاق واسع، ترامب وهو يلعب الغولف مع مجموعة من الأشخاص.

وقبل ضرب ترامب للكرة، يصفه أحد الحاضرين بأنه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (أي صفة ترامب الرسمية).

و"صلح" ترامب هذا الكلام بالقول: "الرئيس الـ45 والـ47".

While playing a round of golf,

Donald Trump says he’s the “45th and 47th” President of the United States.



pic.twitter.com/t223Q8ziTD — Breaking911 (@Breaking911) January 26, 2022

وسبق أن مرت الولايات المتحدة بفترة متوترة إذ رفض ترامب على مدى أسابيع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي، الرئيس الـ46 جو بايدن، محملا الديمقراطيين المسؤولية عن "الاحتيال الانتخابي" وفبركة نتائج التصويت.

المصدر: RT