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حركة "طالبان" تكشف تفاصيل اللقاء في أوسلو

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وفد من حركة "طالبان" في أوسلو
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كشفت حركة "طالبان" تفاصيل اللقاء مؤخرا مع دبلوماسيين غربيين في العاصمة النرويجية أوسلو، بخصوص المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت طالبان: "التقى وفد الإمارة الإسلامية برئاسة وزير الخارجية، المولوي أمير خان متقي، بمسؤولي 7 مؤسسات إغاثية نرويجية في أوسلو".

وأضافت الحركة: "خلال اللقاء وعدت المؤسسات المذكورة بتقديم المساعدات في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، وتربية المواشي، والمساعدات الإنسانية".

المصدر: RT

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