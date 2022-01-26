حركة "طالبان" تكشف تفاصيل اللقاء في أوسلو

كشفت حركة "طالبان" تفاصيل اللقاء مؤخرا مع دبلوماسيين غربيين في العاصمة النرويجية أوسلو، بخصوص المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت طالبان: "التقى وفد الإمارة الإسلامية برئاسة وزير الخارجية، المولوي أمير خان متقي، بمسؤولي 7 مؤسسات إغاثية نرويجية في أوسلو".

وأضافت الحركة: "خلال اللقاء وعدت المؤسسات المذكورة بتقديم المساعدات في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، وتربية المواشي، والمساعدات الإنسانية".

التقى وفد #الإمارة_الإسلامية برئاسة #وزير_الخارجية المولوي أمير خان متقي بمسئولي ٧ مؤسسات إغاثية نرويجية في #أوسلو.

خلال اللقاء وعدت المؤسسات المذكورة بتقديم المساعدات في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، وتربية المواشي، والمساعدات الإنسانية. pic.twitter.com/4OtCbAIkr3 — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) January 26, 2022

المصدر: RT