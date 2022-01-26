حركة "طالبان" تكشف تفاصيل اللقاء في أوسلو
كشفت حركة "طالبان" تفاصيل اللقاء مؤخرا مع دبلوماسيين غربيين في العاصمة النرويجية أوسلو، بخصوص المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت طالبان: "التقى وفد الإمارة الإسلامية برئاسة وزير الخارجية، المولوي أمير خان متقي، بمسؤولي 7 مؤسسات إغاثية نرويجية في أوسلو".
وأضافت الحركة: "خلال اللقاء وعدت المؤسسات المذكورة بتقديم المساعدات في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، وتربية المواشي، والمساعدات الإنسانية".
التقى وفد #الإمارة_الإسلامية برئاسة #وزير_الخارجية المولوي أمير خان متقي بمسئولي ٧ مؤسسات إغاثية نرويجية في #أوسلو.— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) January 26, 2022
خلال اللقاء وعدت المؤسسات المذكورة بتقديم المساعدات في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، وتربية المواشي، والمساعدات الإنسانية. pic.twitter.com/4OtCbAIkr3
المصدر: RT
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