فرنسا.. انتحار 9 رجال شرطة في أقل من شهر

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رجل شرطة أقدم على الانتحار في مدينة مرسيليا يوم الاثنين، ليرتفع عدد رجال الأمن الذي وضعوا حدا لحياتهم منذ بداية العام إلى 9.

ويأتي حادث الانتحار الجديد بعد أيام من استقبال المدير العام للأمن الفرنسي نقابات الشرطة المختلفة لبحث موضوع تكرر حالات الانتحار.

من جهته، علق مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية، إيريك زمور، على المسألة بالقول في تغريدة: "إنه وضع مأساوي، أنا أتكلم مع زملائهم كل يوم. يأسهم واضح للعيان، سأقف إلى جانب الشرطة".

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية