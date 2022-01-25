الجيش السنغالي يعلن فقدان أثر 9 من عناصره في غامبيا

أعلن الجيش السنغالي، الثلاثاء، فقدان أثر 9 من عناصره يعملون في إطار القوة الغربية الإفريقية في غامبيا أمس الاثنين، معتبرا أن الحادث قد يكون ناجما عن أسرهم على يد المتمردين.

وقال الجيش، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، إن العسكريين الـ9 "هم على الأرجح رهائن لدى القوى الديموقراطية في كازامانس"، حركة التمرد المسلحة التي تقاتل منذ حوالى 40 عاما لنيل استقلال المنطقة الواقعة في جنوب السنغال على الحدود مع غامبيا.

وأوضح الجيش أنه يعتقد أن أسر عسكرييه على يد المتمردين جرى إثر اشتباكات دارت خلال عملية لمكافحة تهريب الأخشاب.

المصدر: "فرانس برس"