سلحفاة بـ3 أرجل تسافر لنصف العالم (صور)

قامت سلحفاة بـ3 أرجل برحلة طويلة بدأت من مدغشقر ثم عبر المحيط الهندي إلى جزر القمر، ثم إلى أديس أبابا، ومنها إلى هونغ كونغ، مع توقف بالشرق الأوسط، وأخيرا توجهت إلى المملكة المتحدة.

قطعت السلحفاة "شيلي" مسافة تقدر بأكثر من 20000 كيلومتر (12400 ميل) على مدار الثلاثين شهرا الماضين.

وتم اختطافها من أراضيها في زاوية نائية من مدغشقر، وتهريبها بواسطة قارب وطائرة إلى إثيوبيا، ثم لفها بشريط بلاستيكي ونقلها جوا إلى هونغ كونغ، محشورة داخل حقيبة مع 56 سلحفاة نادرة أخرى.

وفي وقت سابق، هلكت سلحفاة أخرى من نوع "ploughshare" كانت تسافر مع شيلي، بعد أن اكتشفها ضباط جمارك هونغ كونغ في سبتمبر 2019.

وتم وضع شيلي تحت حراسة مشددة، وتزويدها بعجلات دوارة للتعويض عن ساقيها الأماميين، المفقودة أحداها، قبل الانتقال إلى حياة جديدة في حديقة حيوان تشيستر البريطانية في ديسمبر 2021.

المصدر: "scmp"