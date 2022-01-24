غوتيريش يدعو إلى الالتفاف حول التعليم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الالتفاف حول التعليم باعتباره منفعة عامة تخدم الصالح العام، بعد أن بثّت جائحة كوفيد-19 الفوضى في نظُم التعليم في أنحاء العالم.

وفي رسالته اليوم الاثنين، دعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى "التحرك بحسم فيما يتعلق بتوفير التعليم ونوعيته وارتباطه بواقع اليوم"، مشيرا إلى أن "الاضطرابات الناجمة عن كوفيد والتي اجتاحت التعليم لا تقتصر على مسألة إمكانية الوصول إليه أو اللامساواة في نيل قسط منه".

وأوضح غوتيريش أن "ذلك يظهر جليا في الابتكارات التكنولوجية والتغيّرات غير المسبوقة في عالم العمل وفي نشأة حالة الطوارئ المناخية وفقدان قطاعات عريضة من الناس ثقتها في المؤسسات"، مشددا على "أننا بحاجة إلى نظام تعليمي يمكنه الاستفادة من الذكاء الجماعي للبشرية.. نظام يعمل على تعزيز تطلعاتنا إلى التعليم الشامل القائم على مبادئ العدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان، بدلا من تدميرها".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.

المصدر: UN news