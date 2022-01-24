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بالفيديو.. ترامب يطلب التصفيق له

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بالفيديو.. ترامب يطلب التصفيق له
AP
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تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو ظهر فيه وهو يطلب من الناس التصفيق له في منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا.

وفي مقطع فيديو شاركه موقع PatriotTakes، يمكن رؤية ترامب وهو يرفع يديه ويطلب من حشد شوهد يتناول الطعام أن يصفق له. وعندما بدأ الحشد في الهتاف والتصفيق له، يمكن رؤية ترامب يُظهر إبهامه لأعلى (كتعبير عن الإعجاب) ويبتعد.

وقال مستشار الحملات السياسية فريد ويلمان، في تغريدة عبر "تويتر" ساخرا: "جيمي كارتر يبني منازل للفقراء. كلينتون لديها مؤسسة لمساعدة المحتاجين. بوش يمتلك مركزا فكريا ويرسم صورا لقدامى المحاربين. لأوباما مؤسسة. ترامب يتوسل التصفيق في حفل غداء في ناديه للغولف".

وقال مغرد آخر: "ترامب يطلب التصفيق مثلما يطلب الأصوات: بلا خجل".

وكتب آخر: "انظروا إلى ترامب المهرج، متوسلاً للفت الانتباه والتصفيق. إنه مهرج!".

المصدر: "الإندبندنت"

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