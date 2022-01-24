بالفيديو.. ترامب يطلب التصفيق له

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو ظهر فيه وهو يطلب من الناس التصفيق له في منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا.

وفي مقطع فيديو شاركه موقع PatriotTakes، يمكن رؤية ترامب وهو يرفع يديه ويطلب من حشد شوهد يتناول الطعام أن يصفق له. وعندما بدأ الحشد في الهتاف والتصفيق له، يمكن رؤية ترامب يُظهر إبهامه لأعلى (كتعبير عن الإعجاب) ويبتعد.

Trump asking for applause from the Mar-a-Lago brunch crowd. Sad. pic.twitter.com/VuL33c0eGp — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) January 23, 2022

وقال مستشار الحملات السياسية فريد ويلمان، في تغريدة عبر "تويتر" ساخرا: "جيمي كارتر يبني منازل للفقراء. كلينتون لديها مؤسسة لمساعدة المحتاجين. بوش يمتلك مركزا فكريا ويرسم صورا لقدامى المحاربين. لأوباما مؤسسة. ترامب يتوسل التصفيق في حفل غداء في ناديه للغولف".

Jimmy Carter builds houses for the poor. Clinton has a foundation. Bush has a think tank and paints portraits of veterans. Obama has a foundation.



Trump begs for applause at brunch at his gaudy golf club. https://t.co/2Ph3lyhiaI — Fred Wellman (@FPWellman) January 23, 2022

وقال مغرد آخر: "ترامب يطلب التصفيق مثلما يطلب الأصوات: بلا خجل".

trump asks for applause like he asks for votes: shamelessly https://t.co/EUG7gjp7ni — 🚩 (@redestflag) January 23, 2022

وكتب آخر: "انظروا إلى ترامب المهرج، متوسلاً للفت الانتباه والتصفيق. إنه مهرج!".

Look at #Trump the clown, begging for attention and applause. He is such a clown! https://t.co/IopEDg96EP — It's About The Truth (@KeepItTrue2) January 24, 2022

المصدر: "الإندبندنت"