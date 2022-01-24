باشينيان: نرغب في تطبيع العلاقات مع تركيا

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن لدى أرمينيا "رغبة صادقة" في تطبيع العلاقات مع تركيا، وإقامة العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود.

وأشار باشينيا خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، تم بثه عبر الإنترنت، إلى أنه "قد عقد لدينا لقاء للمبعوثين الخاصين حول تطبيع العلاقات الأرمنية التركية. وإذا تم الحفاظ على هذه الوتائر، فمن المرجح أن تشارك أرمينيا في المحفل الدبلوماسي في أنطاليا".

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وتابع قائلا: "سيكون من غير المنطقي إذا فوتنا إمكانية مواصلة الحوار"، مضيفا أن المجتمع الدولي، وخاصة روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول المنطقة تدعم عملية تطبيع العلاقات.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن أنه دعا نظيره الأرمني أرارات ميرزويان للمشاركة في الحفل الدبلوماسي في أنطاليا.

وأكدت الخارجية الأرمنية أن الوزير يدرس المشاركة في هذه الفعاليات.

المصدر: "تاس"