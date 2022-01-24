 
مباشر

باكستان: مسلحون يقتلون مراسلا يعمل لمحطة محلية

أخبار العالم

باكستان: مسلحون يقتلون مراسلا يعمل لمحطة محلية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8rq

أطلق مسلحون على متن دراجة نارية النار وقتلوا صحفيا باكستانيا في مدينة لاهور شرقي باكستان اليوم الاثنين قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان، وفقا لمسؤول من الشرطة وصحفيين.

لم يتضح على الفور من يقف خلف الهجوم على حسنين شاه، الذي عمل في قناة "كابيتال تي في" للأخبار كمراسل.

وقال صفدار رضا كاظمي مسؤول الشرطة إن المسؤولين ما زالوا يحققون للوقوف على هوية قاتلي شاه.

هذا وتجمع صحفيون في لاهور لإدانة الهجوم وللمطالبة باعتقال القتلة. كما دان كبير وزراء البنجاب عثمان بوزدار الهجوم وأمر بالتحقيق في الهجوم.

وفي عام 2020، حلت باكستان في المركز التاسع على المؤشر السنوي للإفلات من العقاب عالميا، وفقا للجنة حماية الصحفيين، والذي يقيم درجة خطورة الدول التي يقتل فيها الصحفيون ويفلت الجناة بفعلتهم فيها.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا