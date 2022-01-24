باكستان: مسلحون يقتلون مراسلا يعمل لمحطة محلية

أطلق مسلحون على متن دراجة نارية النار وقتلوا صحفيا باكستانيا في مدينة لاهور شرقي باكستان اليوم الاثنين قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان، وفقا لمسؤول من الشرطة وصحفيين.

لم يتضح على الفور من يقف خلف الهجوم على حسنين شاه، الذي عمل في قناة "كابيتال تي في" للأخبار كمراسل.

وقال صفدار رضا كاظمي مسؤول الشرطة إن المسؤولين ما زالوا يحققون للوقوف على هوية قاتلي شاه.

هذا وتجمع صحفيون في لاهور لإدانة الهجوم وللمطالبة باعتقال القتلة. كما دان كبير وزراء البنجاب عثمان بوزدار الهجوم وأمر بالتحقيق في الهجوم.

وفي عام 2020، حلت باكستان في المركز التاسع على المؤشر السنوي للإفلات من العقاب عالميا، وفقا للجنة حماية الصحفيين، والذي يقيم درجة خطورة الدول التي يقتل فيها الصحفيون ويفلت الجناة بفعلتهم فيها.

المصدر: AP