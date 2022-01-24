طهران ترد على إعلان الجيش الأمريكي احتجازه في خليج عمان سفينة قادمة من إيران محملة بمواد متفجرة

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على إعلان البحرية الأمريكية توقيفها سفينة إيرانية بخليج عمان، محملة بمواد تستخدم في صناعة المتفجرات، وكانت في طريقها إلى اليمن.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين صحة إعلان الجيش الأمريكي هذا، وقال: "إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين".

وأضاف: "موقفنا واضح، ما يحدث في اليمن تراجيديا إنسانية مستمرة بسبب تواصل العدوان والحصار اللاإنساني المفروض على شعب هذا البلد".

وأكد زادة قائلا إن "إيران تقف دوما إلى جانب الشعب اليمني المظلوم لإيصال صوته إلى إسماع شعوب العالم، وسعينا عبر آليات سياسية وسبل الحل الدبلوماسية للمساعدة بعملية الحوار اليمني –اليمني".

وأشار إلى أن "هنالك بعض الدول المنتفعة كثيرا من بيع السلاح لقوى العدوان.. بعض الدول الأوروبية، وبالتحديد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأمريكا تتدخل في قضايا اليمن، وإن سلسلة عمليات القصف التي نشهدها اليوم في اليمن لا تحدث سوى بصك على بياض صادر لتحالف العدوان لقتل شعب اليمن، وهذا عار تاريخي للذين يقومون بهذا الأمر".

وتابع: "بطبيعة الحال فإن شعب اليمن المقاوم يحل هذه القضايا عن طريق المقاومة، ومن المؤكد أن هذه الأزمة ستحل في ظروف أفضل لو أبدت جميع الأطراف التزامها بطريق الحل السياسي".

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد، أنه احتجز في خليج عمان سفينة قادمة من إيران، وطاقمها يمني، محملة بأطنان من مادة كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات.

وذكر الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره في البحرين، في بيان أصدره أمس الأحد، أن المدمرة Cole وسفينة خفر السواحل Chinook التابعتين له رصدتا واحتجزتا في 18 يناير سفينة لا تتبع دولة معينة، قادمة من إيران في خليج عمان، خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وكانت تبحر "بمسار يستخدم تقليديا لنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن".

ولفت البيان إلى أن القوات الأمريكية، خلال تفتيش السفينة المحتجزة، اكتشفت فيها 40 طنا من سماد اليوريا الذي يستخدم في الزراعة، وكذلك في صناعة مواد متفجرة، مؤكدا أن السفينة وشحنتها وطاقمها المؤلف من خمسة يمنيين سُلّموا إلى مسؤولين في خفر السواحل اليمني.

المصدر: فارس+RT