عون مفتتحا جلسة مجلس الوزراء بعد غياب طويل: الانقطاع أثر سلبا على عمل السلطة التنفيذية

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية في البلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، إن عون رحب خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم في قصر بعبدا، بالوزراء بعد طول انقطاع.

واعتبر أن "انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد".

الرئيس عون طلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقاً درس جدول الاعمال pic.twitter.com/XqDh9A7ivd — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 24, 2022

وأضاف: "سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين".

وأكد عون أنه "عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية".

وأقر مجلس الوزراء، في جلسته، قيمة بدل النقل الجديدة لتصبح 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و 64 ألف ليرة للقطاع العام عن كل يوم حضور، كما تم إقرار تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين.

ويبحث المجلس في جدول أعمال متكون من 56 بندا، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها: مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، والموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين.

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني، توقف عن الانعقاد لفترة طويلة، بسبب تعليق "حزب الله" و"حركة أمل" مشاركتهما فيه، على خلفية مطالبتهما بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

المصدر: RT