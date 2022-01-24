إصابة 72 شخصا بكورونا بين أفراد على علاقة بالمشاركة في أولمبياد بكين

سجلت الصين 72 إصابة بفيروس كورونا على علاقة بالمشاركة في أولمبياد بكين الشتوية 2022 ، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

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وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين أن "72 شخصا على علاقة بأولمبياد بكين الشتوية 2022، سجلوا نتيجة إيجابية مؤكدة في اختبارات كوفيد-19 في الفترة من 4 إلى 22 يناير".

وكشفت اللجنة المنظمة عن دخول 2586 شخصا على علاقة بالدورة، إلى الصين خلال الفترة بين 4 و22 يناير، من بينهم 171 رياضيا وموظفا بالفرق المشاركة، إلى جانب 2415 شخصا معنيا آخر.

وأوضح هوانغ تشون، نائب المدير العام لمكتب الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها في اللجنة: "من خلال إدارة الحلقة المغلقة وإجراءات الحماية الشخصية، وخاصة إجراء اختبارات كوفيد-19 بشكل يومي، نستطيع رصد الحالات الإيجابية مبكرا ووقف انتقال العدوى ومعالجة الوضع في الوقت المناسب" .

المصدر: "شينخوا"