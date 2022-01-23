البرازيل تؤجل كرنفال ريو بسبب "أوميكرون"

قررت سلطات البرازيل تأجيل موعد تنظيم كرنفال ريو دي جانيرو لهذا العام على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا في أراضي البلاد.

وأكدت سلطات أكبر مدن البلاد ريو دي جانيرو والعاصمة ساو باولو في بيان مشترك تأجيل بدء مسيرات كرنفال ريو من موعدها المقرر أصلا (أي أواخر فبراير) حتى 21 أبريل.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الوبائية المعقدة و"وجود حاجة حاليا إلى حماية أرواح الناس وتعبئة القدرات لتفعيل حملة التطعيم في كافة أنحاء البلاد".

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي كورونا إلى مستوى غير مسبوق في البرازيل في الأيام الأخيرة بسبب انتشار متحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي شديد العدوى.

المصدر: NBC