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غوتيريش يطالب الدول الغنية بـ100 مليار دولار في 2022 لمكافحة التغير المناخي

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غوتيريش يطالب الدول الغنية بـ100 مليار دولار في 2022 لمكافحة التغير المناخي
Gettyimages.ru
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها حيال توفير الاعتمادات المالية لمساعدة الدول الفقيرة بمكافحة التغير المناخي.

وكتب غوتيريش في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية".

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وأضاف: "الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023... يجب أن يتم هذا العام".

وتابع: "العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار لعام آخر".

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المصدر: RT

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