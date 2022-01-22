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"فوكس نيوز": الخارجية الأمريكية تبدأ إجلاء عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا

أخبار العالم

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نقلت قناة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت بدء عملية إجلاء عائلات موظفي سفارة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا من البلاد.

يتبع...

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