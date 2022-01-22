وفد رفيع من "طالبان" يتوجه إلى النرويج لإجراء محادثات مع "ممثلين عن المجتمع لدولي".

توجه وفد رفيع من حركة "طالبان"، التي تسيطر على السلطة في أفغانستان، برئاسة وزير الخارجية التابع لها، أمير خان متقي، إلى النرويج لإجراء محادثات مع دول غربية وأطراف أفغانية أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان"، عبد القهار بلخي، عبر "تويتر"، إن "وفدا رفيعا للإمارة الإسلامية في أفغانستان" برئاسة متقي "توجه على متن رحلة خاصة إلى النرويج لإجراء محادثات مع ممثلين عن دول مختلفة وبعض الأفغانيين حول المساعدات الإنسانية والقضايا السياسية والتعليمية والاقتصادية".

Senior IEA delegation led by the FM H.E Mawlawi Amir Khan Muttaqi left for Norway in a special flight of the said country where talks will be held with representatives of various countries & a number of Afghans about humanitarian aid, political, educational & economic issues. pic.twitter.com/YHoLEuM0t0 — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) January 22, 2022

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والجمعة أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها وجهت دعوة إلى "طالبان" للمشاركة في المحادثات التي ستستضيفها أوسلو من 23 إلى 25 يناير مع ممثلين عن "سلطات النرويج وعن المجتمع الدولي والأفغان الذين سيمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع المدني".

ومع ذلك شددت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هيوتفيلد، على أن دعوة "طالبان" لا تعني الاعتراف بحكومة الحركة في أفغانستان.

وفي وقت سابق من السبت اعتبر المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن هذه المحادثات الرسمية الأولى لها مع الغرب على الأراضي الأوروبية منذ سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان ستساعد على "تغيير جو الحرب".

المصدر: RT + وكالات