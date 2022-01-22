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واشنطن: ملتزمون بعرقلة نشاط "حزب الله"

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واشنطن: ملتزمون بعرقلة نشاط
AP Alex Brandon
العلم الأمريكي
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أكدت الولايات المتحدة أنها "ملتزمة بعرقلة نشاط "حزب الله" غير المشروع، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال".

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واشنطن تفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على أفراد وكيانات في لبنان ودول أخرى

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أفعال "حزب الله" اللبناني "تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني".

وجاء ذلك في بيان أعلنت من خلاله عن عقوبات متعلقة بالإرهاب فرضتها واشنطن، أمس الجمعة، عقوبات على 3 أفراد و10 كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا، حيث أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".

المصدر: RT

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