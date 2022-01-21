رئيس كوريا الجنوبية يزور مرآب قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة

زار الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الجمعة، مرآب قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

وقال المكتب الرئاسي بسيئول إن المرآب الذي زاره الرئيس مون هو المكان الذي يتم فيه تخزين وصيانة قطارات مترو الأنفاق التي توردها شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، ضمن العقد المبرم مع وزارة النقل المصرية.

(جديد) الرئيس مون يزور مرآب عربات المترو الجديدة الكورية الواردة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة https://t.co/Q9Ih8GbYNy — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 21, 2022

وخلال الزيارة إلى المرآب، أكد مون أن حكومته سوف تدعم شركة "هيونداي روتيم" لتفوز بصفقات إضافية في مفاوضاتها الجارية، معتبرا أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة "حالة ناجحة من العقود، وهو ما تم تحقيقه من خلال التعاون الوثيق بين حكومتي كوريا الجنوبية ومصر وتكنولوجيا السكك الحديدية المتميزة للشركة الكورية الجنوبية".

وأضاف: "سنساهم في تطوير صناعة السكك الحديدية المصرية من خلال نقل التكنولوجيا الكورية المتميزة في عربات السكك الحديدية إلى مصر".

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وكانت شركة "هيونداي روتيم" قد فازت في عام 2017 بالعقد الذي تبلغ قيمته نحو 433 مليار وون، لإنتاج وتوريد إجمالي 256 قطارا للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما.

المصدر: وكالة "يونهاب"