مراسلتنا: المستوطنون يستولون على أرض عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس بمساعدة طواقم البلدية

أفادت مراسلتنا في القدس بأن مستوطنين إسرائيليين استولوا، اليوم الجمعة، على أرض عائلة سالم في حي الشيخ جراح بالقدس بمساعدة طواقم البلدية.

وتتزامن هذه التطورات مع إدانات دولية وأممية ودعوات إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح، وبلدة سلوان في مدينة القدس.

ودعت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إسرائيل إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم.

ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند،، في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي "السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين وإلى عدم إخلائهم من بيوتهم، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

المصدر: RT + وكالات