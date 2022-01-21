الخارجية البريطانية: روسيا والصين تحاولان إملاء الفراغ السياسي

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن روسيا والصين تسعيان لإملاء الفراغ السياسي الموجود وتتعاونان كما لم يحدث من قبل.

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وقالت تراس في خطاب ألقته في جامعة لووي في أستراليا: "عثرت الصين وروسيا على فراغ فكري وتسعيان لإملائه. لقد أصبحتا جريئتين لحد لم نشهده منذ الحرب الباردة".

وأشارت إلى أن العلاقات الروسية الصينية وفق معلومات المعهد الدولي للأبحاث الاستراتيجية، لم تكن وثيقة لمثل هذا الحد منذ 70 عاما.

وأضافت: "تتعاون روسيا والصين أكثر فأكثر وتحاولان الهيمنة في الغرب وفي منطقة المحيط الهادئ عن طريق إجراء المناورات العسكرية المشتركة، وكذلك عن طريق التعاون الوثيق في الفضاء".

وعبرت عن اعتقادها أن "الأنظمة الاستبدادية تتحد حاليا، ولذلك بالذات تجد الأنظمة في بيلاروس وكوريا الشمالية وميانمار أقرب حلفاء لها في موسكو وبكين".

وصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس الخميس إلى أستراليا بزيارة رسمية لبحث التعاون في إطار شراكة "أوكوس"، بالإضافة إلى مسائل الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا.

كانت قيادة كل من روسيا والصين تعلن أكثر من مرة أن التعاون بينهما في المجالات المختلفة لا يهدف دولا أخرى. وأشارت بكين إلى أن النظام العالمي لن يتحول إلى الفوضى وأن الهيمنة لا يمكن أن تنتصر، طالما أن روسيا والصين تقفان جنبا إلى جنب. من جانبها عبرت موسكو أكثر من مرة عن قلقها من الوضع القائم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب أن الولايات المتحدة وحلفاءها تدخل هناك أشكالا من التعاون تهدف إلى ردع الدول الأخرى بما فيها الصين.

المصدر: نوفوستي