 
مباشر
عاجل
الأمين العام للأمم المتحدة يندد بغارات التحالف العربي على سجن شمالي اليمن

أستراليا تستبعد مساعدة أوكرانيا عسكريا

أخبار العالم

أستراليا تستبعد مساعدة أوكرانيا عسكريا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7x3

قالت وزيرة خارجية أستراليا، ماريس باين، إن أستراليا تستبعد إمكانية تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لأوكرانيا، لكنها تدعم سيادتها.

وأضافت الوزيرة عقب محادثات في سيدني مع المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الإدارات الخارجية والعسكرية في البلدين، "لكي نكون واضحين، هذا لا يتعلق بالدعم العسكري المباشر، هذا ليس على طاولة المفاوضات من وجهة النظر الأسترالية".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: بريطانيا نشرت حوالي 30 جنديا من لواء العمليات الخاصة في أوكرانيا
وسائل إعلام: بريطانيا نشرت حوالي 30 جنديا من لواء العمليات الخاصة في أوكرانيا

ولفتت الوزيرة باين إلى محادثة هاتفية أجريت مؤخرا مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، منوهة بأنه خلال المكالمة، "تم تأكيد دعم أستراليا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا