موقع: مقتل مساعد بن لادن في ضربة أمريكية باليمن

أعلن تنظيم القاعدة مقتل أحد قيادييه العسكريين في ضربة أمريكية باليمن، وفق ما نقله موقع "سايت" الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت.

وقالت مديرة الموقع، ريتا كاتز، إن التنظيم لم يذكر تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، المعروف أيضا باسم أبو عمير الحضرمي، الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وكانت تقارير أشارت إلى أن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر.

المصدر: "سايت"