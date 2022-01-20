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واشنطن تفرض عقوبات على 4 أفراد في أوكرانيا

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واشنطن تفرض عقوبات على 4 أفراد في أوكرانيا
AP Patrick Semansky
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أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها عقوبات على أربعة أشخاص في أوكرانيا بدعوى تورطهم في ما وصفته "أنشطة تأثير تمارسها روسيا بهدف تقويض الاستقرار" في بلدهم.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة التي نشرتها الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أسماء كل من:

- رجل الأعمال تاراس قوزاق، وهو مالك قنوات NewsOne وZIK و"112 أوكرانيا" التي سبق أن حظرت الحكومة الأوكرانية بثها.

- المحامي والنائب البرلماني السابق فلاديمير أولينيك.

-نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني سابقا فلاديمير سيفكوفيتش.

- الصحفي والدبلوماسي والنائب البرلماني أوليغ فولوشين.

وزعمت الوزارة أن هؤلاء "يعملون بتوجيهات من هيئة الأمن الفدرالية الروسية ويدعمون عمليات تأثير مدارة من قبل روسيا ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها" في أوكرانيا.

المصدر: RT

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