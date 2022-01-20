الناتو يعلن عن خطة لإجراء أكبر مناورات في منطقة القطب الشمالي
على خلفية التوترات المتصاعدة مع روسيا، أعلنت الولايات المتحدة أن حلف الناتو يعتزم إجراء مناورات غير مسبوقة بمشاركة آلاف العسكريين في منطقة القطب الشمالي.
وأكدت البعثة الأمريكية لدى الناتو على حسابها في "تويتر" أمس الأربعاء أن أكبر مناورات للحلف في منطقة القطب الشمالي ستحمل اسم "الرد البارد" (Cold Response) ومن المقرر أن تجري في أوائل مارس القادم.
The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March.— US Mission to NATO (@USNATO) January 19, 2022
35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7
وأشارت البعثة إلى أن 35 ألف عسكري من 28 دولة سيشاركون في المناورات، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان".
المصدر: RT
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