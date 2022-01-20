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ضاحي خلفان يهاجم خامنئي ويشبهه بـ"هتلر"

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ضاحي خلفان يهاجم خامنئي ويشبهه بـ
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هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، معتبرا أنه " شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر".

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وقال خلفان، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "إذا حللت شخصية على خامنئي وجدته شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر التي تحلم بالسيطرة على العالم، الفرق بين الشخصيتين أن هتلر في زمانه كان يملك قوة تفوق خصومه، لكن خامنئي لا يملك اليوم في عالم الحروب ما يمكنه من حماية منشآته التي استهدفت مؤخرا بغارات لم تعرف إيران مصدرها حتى اليوم".

وأضاف: "الكارثة الكبرى أن خامنئي يعتقد اعتقادا عميقا بأن سفك الدماء واستمرار الحروب سيظهر المهدي المنقذ من السرداب، بعدها سيحكم مهديه المنتظر ويسود السلام، هذا الفكر كارثة".

واختتم قائلا : "العالم اليوم أمام قائد إيراني عدواني مريض نفسيا يهدف إلى محاربة العالم بأسره".

المصدر: RT

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