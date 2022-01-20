ضاحي خلفان يهاجم خامنئي ويشبهه بـ"هتلر"

هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، معتبرا أنه " شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر".

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وقال خلفان، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "إذا حللت شخصية على خامنئي وجدته شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر التي تحلم بالسيطرة على العالم، الفرق بين الشخصيتين أن هتلر في زمانه كان يملك قوة تفوق خصومه، لكن خامنئي لا يملك اليوم في عالم الحروب ما يمكنه من حماية منشآته التي استهدفت مؤخرا بغارات لم تعرف إيران مصدرها حتى اليوم".

إذا حللت شخصية على خامئني وجدته شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر التي تحلم بالسيطرة على العالم ..الفرق بين الشخصيتين أن هتلر في زمانه كان يملك قوة تفوق خصومه لكن خامئني لا يملك اليوم في عالم الحروب ما يمكنه من حماية منشآته التي استهدفت مؤخرا بغارات لم تعرف ايران مصدرها حتى اليوم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 20, 2022

وأضاف: "الكارثة الكبرى أن خامنئي يعتقد اعتقادا عميقا بأن سفك الدماء واستمرار الحروب سيظهر المهدي المنقذ من السرداب، بعدها سيحكم مهديه المنتظر ويسود السلام، هذا الفكر كارثة".

الكارثة الكبرى أن خامئني يعتقد اعتقادا عميقا بأن سفك الدماء واستمرار الحروب سيظهر المهدي المنقذ من السرداب...بعدها سيحكم مهديه المنتظر ويسود السلام...هذا الفكر كارثه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 20, 2022

واختتم قائلا : "العالم اليوم أمام قائد إيراني عدواني مريض نفسيا يهدف إلى محاربة العالم بأسره".

فالعالم اليوم أمام قائد ايراني عدواني مريض نفسيا يهدف الى محاربة العالم بأسره. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 20, 2022

المصدر: RT