 
مباشر

أذربيجان تؤيد ترسيم الحدود مع أرمينيا دون أي شرط مسبق

أخبار العالم

أذربيجان تؤيد ترسيم الحدود مع أرمينيا دون أي شرط مسبق
legion-media.ru\Mykolas Juodele
منطقة قريبة من الحدود الأذربيجانية الأرمينية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7k6

أعرب وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف عن تأييد بلاده الشروع في ترسيم الحدود مع أرمينيا دون أي شروط مسبقة.

وقال في اجتماع مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميدت: "ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا عنصر مهم في تطبيع العلاقات بين البلدين.. لسوء الحظ، فإن نهج وموقف أرمينيا تجاه هذه المسألة وإدخال عدد من الشروط المسبقة لبدء ترسيم الحدود غير مقبول".

وأضاف: "تؤيد أذربيجان إطلاق عملية ترسيم الحدود مع أرمينيا دون أي شروط".

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا