شاهد.. الرئيس الإيراني يؤدي صلاة العشاء في الكرملين

تناقلت وسائل الإعلام صورة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤدي صلاة العشاء في إحدى قاعات الكرملين في موسكو خلال زيارته إلى روسيا اليوم الأربعاء.

والتقطت هذه الصورة التي نشرتها وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عبر "تيليغرام" خلال أول زيارة رسمية لرئيسي إلى موسكو، حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين شملت طيفا واسعا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.

المصدر: "تسنيم"