تركيا تعلن "تحييد" 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إنه تم "تحييد" 7 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا حسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

وأضافت الوزارة في بيان أن "الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" وأطلقوا النار تجاهها".

وأكد البيان أن "القوات التركية تواصل تأمين أجواء الأمن والسلام في منطقة نبع السلام".

وأطلق الجيش التركي بالتحالف مع فصائل المعارضة السورية المسلحة في أكتوبر 2019 عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، "لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلق الجيش العملية خلال الشهر ذاته بعد توصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين والمسلحين من المنطقة.

المصدر: "الأناضول"