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الصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد

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الصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد
AP
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء أن جائحة كوفيد-19 "لم تنته بعد"، محذرا من اعتبار أن متحور "أوميكرون" ليس مؤذيا.

وقال مدير المنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "يواصل "أوميكرون" اكتساح العالم... لا تخطئوا، يتسبب "أوميكرون" بدخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تثقل كاهل القطاع الصحي".

المصدر: "أ ف ب"

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