الأسطول الروسي يعلن عن مناورات بحرية روسية- صينية - إيرانية مشتركة

أفاد المكتب الصحفي للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، بأن السفن الحربية لكل من روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "إن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تتألف من طراد "فارياغ" الصاروخي وسفينة "أدميرال تريبوتس" الكبيرة المضادة للغواصات وناقلة "بوريس بوتوما" البحرية الكبيرة تقف حاليا في ميناء جابهار بجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "وفي الميناء سيشارك الوفد الرسمي للقوات البحرية الروسية في المؤتمر المخطط بشأن عقد المناورات العسكرية البحرية للسفن الحربية لكل من روسيا وإيران والصين".

المصدر: نوفوستي