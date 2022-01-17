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وزير الدفاع البريطاني: سنزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات

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وزير الدفاع البريطاني: سنزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات
Globallookpress Tejas Sandhu
وزير الدفاع البريطاني بين والاس
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات "للدفاع عن النفس".

وقال والاس أمام البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين: "قررنا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات".

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وأضاف أنها "لا تعتبر أسلحة استراتيجية، ولا تمثل أي خطر على روسيا. وهي مخصصة للدفاع عن النفس".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول أوكرانيا، حيث تتهم كييف والدول الغربية روسيا بالتخطيط "للهجوم العسكري" على أوكرانيا و"حشد القوات" على حدودها.

ونفت موسكو مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي "هجوم" على أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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