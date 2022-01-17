مقتل شخصين بانفجار في محطة وقود وسط ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية عن مقتل شخصين بانفجار في محطة وقود بعد نشوب حريق بالمكان في بلدة هامرسباغ بولاية هيس وسط البلاد.

وأوضحت الشرطة أن حريقا اندلع في محطة وقود على الطريق السريع 45 بالقرب من هامرسباغ، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى مصرع شخصين، وتضرر مطعم قريب من المكان.

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وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحادث بعد، إلا أنه حسب المعطيات الأولية فإن سائقين تورطا في الحادث، والتحقيقات ما زالت مستمرة.

المصدر: "تاس"