قائد بحرية الحرس الثوري: واشنطن أنقذت صدام خلال الحرب الإيرانية العراقية
قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الادميرال علي رضا تنكسيري، إن الولايات المتحدة أنقذت صدام حسين إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف: "خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب الإيرانية العراقية، كنا منتصرين، وكان صدام يلتقط أنفاسه الأخيرة، لكن الولايات المتحدة أنقذته من الهزيمة بتجهيز قواته وإمدادها بالسلاح".
وقال: "في ذلك الوقت، كانت هناك دول خائنة ساعدت صدام بـ25 مليار دولار أو أرسلت معدات وأسلحة إلى نظام صدام لهزيمة القوات الإيرانية".
وتابع: "إيران تمتلك اليوم القدرة على تصنيع المعدات الدفاعية والعسكرية".
وفي إشارة إلى المواجهات مع القوات الأمريكية في الخليج، قال: "القوات البحرية الإيرانية قدمت شهداء لتتمكن من توجيه صفعات مؤلمة للولايات المتحدة، وهذا ما تحقق في أكثر من مناسبة".
المصدر: RT + "مهر" الإيرانية
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