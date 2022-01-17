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بيانات: عدد سكان الصين يكاد يتوقف عن النمو

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بيانات: عدد سكان الصين يكاد يتوقف عن النمو
AP
بكين
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أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن عدد السكان في البر الرئيسي الصيني نما إلى 1.4126 مليار نسمة حتى نهاية العام المنصرف.

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وذكرت البيانات أن أحدث رقم لعدد السكان ازداد بمقدار 480 ألفا مقارنة مع نهاية العام 2020.

ووصل عدد المواليد الجدد خلال عام 2021 الى 10.62 مليون شخص.

المصدر: شينخوا

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