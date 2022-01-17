بيانات: عدد سكان الصين يكاد يتوقف عن النمو

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن عدد السكان في البر الرئيسي الصيني نما إلى 1.4126 مليار نسمة حتى نهاية العام المنصرف.

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وذكرت البيانات أن أحدث رقم لعدد السكان ازداد بمقدار 480 ألفا مقارنة مع نهاية العام 2020.

ووصل عدد المواليد الجدد خلال عام 2021 الى 10.62 مليون شخص.

المصدر: شينخوا