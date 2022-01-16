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زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

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زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان
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أكدت هيئة معنية برصد الزلازل في اليونان أن زلزالا قويا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم الأحد في شمال البلاد، على مقربة من ثاني أكبر مدنها سالونيك.

يتبع..

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