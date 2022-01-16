زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6k1
أكدت هيئة معنية برصد الزلازل في اليونان أن زلزالا قويا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم الأحد في شمال البلاد، على مقربة من ثاني أكبر مدنها سالونيك.
يتبع..
أكدت هيئة معنية برصد الزلازل في اليونان أن زلزالا قويا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم الأحد في شمال البلاد، على مقربة من ثاني أكبر مدنها سالونيك.
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.