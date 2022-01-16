زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

أكدت هيئة معنية برصد الزلازل في اليونان أن زلزالا قويا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم الأحد في شمال البلاد، على مقربة من ثاني أكبر مدنها سالونيك.

يتبع..