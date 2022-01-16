مينسك: قوات الأمن الليتوانية حاولت طرد خمسة سوريين إلى بيلاروس

قالت هيئة حرس حدود الدولة في بيلاروس، إن قوات الأمن الليتوانية حاولت طرد خمسة من المهاجرين السوريين غير الشرعيين، إلى بيلاروس.

وأضافت الهيئة في بيانها: "وقع الحادث في 15 يناير في منطقة إيفسكي.

وعثر رجال حرس الحدود هناك على خمسة مواطنين سوريين على الخط الحدودي. وكان أحد اللاجئين لحظة اكتشافهم، فاقدا للوعي وبالكاد يمكن الإحساس بنبضه".

ووفقا للهيئة، قال اللاجئون السوريون، إن قوات الأمن الليتوانية احتجزتهم في الغابة. ومن ثم تم نقلهم إلى الحدود البيلاروسية، وبعد تهديدهم بالعنف الجسدي، حاول الليتوانيون دفعهم إلى أراضي بيلاروس.

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وقام عناصر حرس الحدود البيلاروسي، بتقديم الإسعافات الأولية للأجانب على الفور، واستدعوا الإسعاف.

المصدر: تاس