اليونان.. مواجهات بين المحتجين والشرطة شمالي البلاد

تحولت تظاهرة شارك فيها 1500 ناشط في سالونيك شمالي اليونان لأعمال عنف، حيث رشق المحتجون الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة، ما اضطرها لاستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

ومنعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى جامعة "أرسطو" في سالونيك، وقالت: "تم اعتقال 30 شخصا بينهم 27 من المقرر أن يواجهوا اتهامات".

ونظمت التظاهرة في ختام أسبوع من الاحتجاجات على عملية إخلاء تمت عشية رأس السنة الجديدة لنشطاء كانوا احتلوا قاعة في قسم الأحياء بالجامعة.

وعاود النشطاء احتلال القاعة في 10 يناير الجاري، إلا أن الشرطة طردتهم في عملية جديدة جرت في اليوم التالي، حيث أوقفت حينها 15 شخصا.

المصدر: "أ ب"