السجن 7.5 سنة لموظف سابق في البنتاغون
Globallookpress
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن الحكم بالسجن 7 سنوات ونصف السنة على موظف سابق في البنتاغون بتهمة الرشوة.
وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن المدعو ماتيو لامهو (47 عاما) كان يتلقى رشاوى وارتكب عمليات احتيال متعلقة بالعقود التي يراعيها.
وكان المتهم موظفا في دائرة خدمات المعلومات في مكتب المفتش العام للوزارة، وكان يشرف على العقود لتقديم خدمات الاتصال.
ومنذ عام 2012 كان الموظف يتلقى رشاوى مقابل منح العقود للشركات التي لم تكن صالحة للحصول عليها، وذلك بدون أي منافسة.
المصدر: نوفوستي
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