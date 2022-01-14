روسيا.. حريق في مسجد بداغستان

أعلن فرع وزارة الطوارئ الروسية في داغستان عن نشوب حريق في مسجد مساحته 400 متر مربع في قرية غربي الجمهورية.

وأشارت إلى أن خدمة 112 تلقت بلاغا باندلاع حريق في مسجد بقرية نوفايا تسولودا التابعة لمنطقة خاسافيورت.

وأضافت أنه عند وصول فرق الدفاع المدني كان المسجد قد احترق بالكامل تقريبا حيث امتدت النيران على مساحة 375 مربعا، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

المصدر: "نوفوستي"