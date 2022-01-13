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ردا على العقوبات.. بيونغ يانغ تهدد واشنطن بإجراءات أكثر صرامة

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ردا على العقوبات.. بيونغ يانغ تهدد واشنطن بإجراءات أكثر صرامة
Sputnik Илья Питалев
استعراض عسكري في كوريا الشمالية - أرشيف
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أفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية بأن بيونغ يانغ حذرت من رد أكثر صرامة على العقوبات الأمريكية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية عمليات الإطلاق الأخيرة بأنها "ممارسة لحق الدفاع عن النفس".

وقال: "إذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف تصادمي، فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أقوى وأكثر تحديدا".

وتأتي التصريحات ردا على تعليق كتبته مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد على "تويتر": "الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على 5 كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل".

المصدر: "نوفوستي" + "يونهاب"

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