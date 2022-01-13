ردا على العقوبات.. بيونغ يانغ تهدد واشنطن بإجراءات أكثر صرامة

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية بأن بيونغ يانغ حذرت من رد أكثر صرامة على العقوبات الأمريكية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية عمليات الإطلاق الأخيرة بأنها "ممارسة لحق الدفاع عن النفس".

وقال: "إذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف تصادمي، فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أقوى وأكثر تحديدا".

وتأتي التصريحات ردا على تعليق كتبته مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد على "تويتر": "الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

On top of today's designations by @StateDept and @USTreasury, the U.S. is proposing @UN sanctions following North Korea's six ballistic missile launches since September 2021, each of which were in violation of UN Security Council resolutions. — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) January 13, 2022

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على 5 كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل".

المصدر: "نوفوستي" + "يونهاب"