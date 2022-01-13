البيت الأبيض: نعارض مشروع العقوبات ضد "السيل الشمالي 2"

أكد البيت الأبيض أن "الإدارة الأمريكية تعارض مشروع العقوبات الذي اقترحه السناتور الجمهوري تيد كروز ضد خط الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 2".

وورد في بيان عن البيت الأبيض: "تعارض الإدارة الأمريكية بشدة مشروع قانون يفرض عقوبات على المسؤولين في مشروع خط الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 2".

وشدد البيت الأبيض على أن "الإدارة لا تعتقد أن مشروع القانون سيساعد أوكرانيا، لكنه في الوقت ذاته سيقوض وحدة الحلفاء الأوروبيين".

ويلزم مشروع القانون الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على "أي موظف في المؤسسة المعنية بالتخطيط أو البناء أو التشغيل" لخط الأنابيب، والمؤسسات الناشطة فيه بجميع جنسياتها.

المصدر: "نوفوستي"