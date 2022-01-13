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وزير الصحة التركي: متحور "أوميكرون" هو السائد في تركيا

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وزير الصحة التركي: متحور
Facebook@sbfahrettinkoca
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة
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أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا أصبح مهيمنا في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وكتب على "تويتر": "أصبح (أوميكرون) هو السائد في بلدنا.. عدد الإصابات زاد بنحو أربع أضعاف مقارنة بالشهر الماضي".

وأضاف: "مقارنة بالمراحل الأولى للوباء، يتم إدخال نسبة أقل بكثير من المصابين إلى المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، عن تسجيل 153 حالة وفاة و75 ألفا و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشار موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة احصائيات كورونا عالميا، إلى أن إجمالي الإصابات في تركيا بلغ 10 ملايين و196 ألف إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 84 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات كورونا.

المصدر: "تاس" + "الأناضول" + "وولرد ميتر"

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