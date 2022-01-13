بايدن: سنوفر كمامات عالية الجودة مجانا للأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستوفر قريبا كمامات "عالية الجودة" ستكون ‏متاحة مجانا للجمهور الأمريكي للوقاية من كورونا.‏

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير كمامات عالية الجودة للشعب الأمريكي مجانا".

President Biden says he will announce next week a plan to make "high-quality masks available to the American people for free"



"I know we all wish that we could finally be done with wearing masks. I get it. But they're a really important tool to stop the spread" pic.twitter.com/gNXT43wyQt — CBS News (@CBSNews) January 13, 2022

وأعلن بايدن عن حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون اختبار إضافي لكورونا.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن دخول المستشفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا قد بلغ مستوى قياسيا جديدا، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" لا يزال أقل فتكا بشكل ملحوظ، مقارنة بمتحور "دلتا".

المصدر: "سبوتنك"