موسكو: لا نصدر إنذارات للغرب بل نعرض عليه الحل

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشفيتش أن موسكو لا تصدر الإنذارات للغرب، لكنها تعرض عليه حل القضايا العالقة بقدر من المهنية.

وقال: "نحن لا نصدر الإنذارات، لكننا نعرض حلا احترافيا للمشاكل التي نشأت بين روسيا ودول أخرى، وإيجاد الحلول الوسط".

وأضاف: "روسيا تنتظر رد الشركاء الغربيين في وقت قصير".

من جهته، دعا الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو "لإحياء الحوار حول الأمن الأوروبي في إطار المنظمة".

المصدر: RT