بوتين وبينيت يبحثان الضمانات الأمنية في أوروبا والأزمة السورية ونووي إيران

أطلع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، رئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينيت، على المقترحات الروسية للغرب بشأن الضمانات الأمنية، كما بحث الطرفان أزمة سوريا وملف إيران النووي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الزعيمين، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، مشيرا إلى أنه "متابعة لمحادثات القمة الروسية الإسرائيلية التي عقدت في سوتشي في 22 أكتوبر 2021، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المهمة للأجندة الدولية".

وأضاف الكرملين في بيان له: "بناء على طلب نفتالي بينيت، أطلعه الرئيس الروسي على الجوانب الجوهرية للمبادرات المتعلقة بوضع اتفاقات قانونية تضمن أمن روسيا، والعمل الجاري مع الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي في هذا الصدد، وكذلك بشأن المواقف الأساسية لحل النزاع الداخلي في أوكرانيا".

كما تطرق بوتين وبينيت، حسب البيان، إلى مختلف جوانب التعامل بين روسيا وإسرائيل في الساحة السورية، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع حول برنامج إيران النووي.

المصدر: الكرملين