السلطات الإيرانية تعلن توقيف متهم في إضرام النار بتمثال لقاسم سليماني

أعلنت السلطات الإيرانية عن توقيف متهم في إضرام النار بتمثال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في جنوب غرب البلاد، الأسبوع الماضي.

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ونقل موقع "ميزان أونلاين" الالكتروني التابع للسلطة القضائية الإيرانية عن رئيس السلطة في المحافظة، أحمد رضا بهرمي، قوله إنه "تم توقيف منفذ هذا العمل المشين".

وأشار أحمد رضا بهرمي إلى أن "التوقيف تم بفضل جهود المدعي العام في المحافظة، ووزارة الأمن، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وشرطة المحافظة"، في حين أنه لم يكشف عن هوية الموقوف، بينما أوضحت وكالة "فارس" نقلا عن رئيس السلطة القضائية أن المشتبه به هو "عنصر مناهض للثورة" الإسلامية.

وكان مجهولون قد أضرموا النار في تمثال للواء قاسم سليماني في جنوب غرب إيران، تزامنا مع إحياء طهران الذكرى السنوية الثانية لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية يوم الخميس الماضي.

المصدر: "فرانس برس"