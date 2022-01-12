إعلام: رئيس كازاخستان يصل مدينة ألما-آتا التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال أحداث كازاخستان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، وصل اليوم إلى مدينة ألما-آتا، أكبر مدن البلاد، والتي تضررت بشكل كبير من الأحداث الدامية التي عمت أرجاء كازاخستان.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في هياكل السلطة والإدارة الرئاسية أن الرئيس توكايف موجود حاليا في ألما-آتا. ولم يقدم المكتب الرئاسي معلومات رسمية حول هذا الأمر حتى الآن.

المصدر: نوفوستي