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انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن وسط كابل

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انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن وسط كابل
AP Rahmat Gul
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أكدت الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" أن انفجارا دوى، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة كابل.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، عقيل جان عزام، بأن الانفجار وقع في الدائرة الأمنية التاسعة من كابل واستهدف سيارة لقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها.

وأكد المسؤول إطلاق تحقيق في الحادث، بينما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

ونقلت وكالة "آسواكا" المحلية عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي إطلاق الرصاص في أعقاب الانفجار.

وشهدت أفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى سدة الحكم في الصيف الماضي سلسلة هجمات تبناها تنظيم "داعش".

المصدر: "هرات تايمز" + "آسواكا"

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