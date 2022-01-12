انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن وسط كابل
أكدت الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" أن انفجارا دوى، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة كابل.
وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، عقيل جان عزام، بأن الانفجار وقع في الدائرة الأمنية التاسعة من كابل واستهدف سيارة لقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها.
وأكد المسؤول إطلاق تحقيق في الحادث، بينما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.
ونقلت وكالة "آسواكا" المحلية عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي إطلاق الرصاص في أعقاب الانفجار.
#عاجل— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) January 12, 2022
لحظات قبل یک انفجار در نزدیکی های حوزه نهم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوسته و شاهدان عینی میگویند، که پس از وقوع انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده میشود.
جزییات بعداً... pic.twitter.com/RcLq7MwoUY
وشهدت أفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى سدة الحكم في الصيف الماضي سلسلة هجمات تبناها تنظيم "داعش".
المصدر: "هرات تايمز" + "آسواكا"
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